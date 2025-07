Basket B2/M, Simone Quarta nuovo playmaker della Virtus Molfetta

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta ha ufficializzato l’ingaggio di Simone Quarta, uno dei playmaker più promettenti e completi della Conference Sud della Serie B Interregionale. Il classe 2002, alto 184 cm per 74 kg, indosserà la maglia numero 6 nella prossima stagione.

Il giovane regista pugliese, cresciuto nel vivaio di Monteroni, è noto per la sua visione di gioco, il dinamismo e una maturità tattica da veterano. Dopo gli esordi in Serie C Gold nella stagione 2019/20, ha proseguito il suo percorso con la SmitRoma nei campionati giovanili d’Eccellenza e successivamente è tornato a brillare a Monteroni, mettendosi in evidenza proprio contro Molfetta con 22 punti in una gara che interruppe la striscia di 13 vittorie consecutive della Virtus.

Nel 2023/24 si è affermato definitivamente in Serie B Interregionale con la maglia di Benevento, mentre nell’ultima stagione ha vestito i colori di Milazzo, contribuendo al raggiungimento della semifinale playoff per la promozione in Serie B Nazionale, con una media di 11,0 e 9,4 punti a partita nelle ultime due stagioni.

L’accordo con il giocatore è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’agente Luca Scipioni della Brightside Sports.

“Sono particolarmente felice di poter annunciare l’ingaggio di Simone Quarta da tempo seguito dal nostro staff per guidare il nuovo assetto. Siamo certi che le sue qualità tecniche e umane saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi della Virtus”, ha commentato il general manager Damiano Mezzina.

