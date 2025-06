Basket B2/M: Ondatel Virtus Matera, Roberto è la nuova guardia

Nuovo innesto in casa Ondatel Virtus Matera. Si tratta di Simone Roberto, guardia classe 2003 per 184 centimetri d’altezza. Un innesto che va a rinforzare ulteriormente il roster guidato da coach Roberto Miriello in vista della prossima stagione.

Roberto, dopo l’esperienza in Serie A2 con Juvi Cremona, poi a Pizzighettone e Piadena, ha vissuto una stagione da protagonista con il Castanea: 698 punti in 32 partite, con una media 21.8 punti a partita, e un best di 39 punti in una singola partita. Un giocatore che fa la differenza in entrambe le metà del campo.

Completo, intelligente, generoso: Simone Roberto è un giocatore che sa fare squadra, leggere il gioco, difendere duro e creare occasioni per i compagni. Un vero leader dentro e fuori dal campo e da quest’oggi una freccia in più nel roster biancoazzurro.

