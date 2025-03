Basket B2/M, Monopoli supera Messina e resta in vetta ai play-in gold

La Manelli Basket Monopoli continua la sua marcia vincente nella Play-In Gold di Serie B Interregionale, battendo il Basket School Messina con il punteggio di 63-49 nella terza giornata. Un successo prezioso che permette ai biancoblù di mantenere la testa della classifica, con due punti di vantaggio su Reggio Calabria, alla vigilia di un trittico decisivo con Piazza Armerina, Reggio Calabria e Milazzo.

L’inizio è contratto, con entrambe le squadre che faticano a trovare ritmo offensivo: il primo quarto si chiude 10-10. Nel secondo periodo, Spatti e Pazin danno la prima spallata al match, portando Monopoli sul +7. Messina prova a rimanere in scia con Tartaglia e Yeyap, ma Vitale e Milosevic allungano nel finale di tempo, mandando le squadre all’intervallo sul 34-26.

Nel terzo quarto, la Manelli aumenta l’intensità difensiva e trova il break decisivo: Vitale e Calisi firmano il +11, poi Aguzzoli e Preira chiudono un’azione spettacolare per il 51-35 al termine della frazione. Nell’ultimo quarto, Pazin e Feruglio mettono la parola fine sul match, con Monopoli che amministra fino al 63-49 finale.

La Manelli tornerà in campo domenica 10 marzo per una difficile trasferta in Sicilia contro Piazza Armerina (ore 18:00), in uno scontro diretto per le prime posizioni.

Manelli Basket Monopoli-Basket School Messina 63-49

(10-10, 34-26, 51-35, 63-49)

Manelli Basket Monopoli: Guarini 0, Aguzzoli 2, Pazin 8, Spatti 14, Feruglio 3, Calisi 5, Preira 3, Vitale 19, Milosevic 9, Formica 0. All. Carolillo

Basket School Messina: Guduric 8, Incremona 0, Mollica n.e., Di Dio Busà 9, Tonfack 2, Tartaglia 16, Caruso 0, Busco 4, Janic 4, Yeyap 6.

RISULTATI 3a GIORNATA PLAY-IN GOLD

• Reggio Calabria-Bari 87-66

• Manelli Monopoli-Messina 63-49

• Angri-Molfetta 82-48

• Piazza Armerina-Bisceglie 84-66

• Milazzo-Avellino 82-68

• Matera-Brindisi 91-68

CLASSIFICA

1. Manelli Monopoli 20

2. Reggio Calabria 18

3. Milazzo, Piazza Armerina 16

4. Avellino, Molfetta 14

5. Bisceglie, Angri 12

6. Brindisi, Matera 10

7. Messina 8

8. Bari 6

