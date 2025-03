Basket B2/M: Monopoli sfida Messina per consolidare il primato

Domenica 3 marzo, alle 18:00, la Manelli Monopoli tornerà in campo nella tensostruttura di via Amleto Pesce per affrontare Messina, nel match valido per la terza giornata dei Play-In Gold. Una sfida importante per la squadra di coach Carolillo, che punta a blindare il primo posto in classifica e a mantenere il vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Nonostante Messina sia reduce da due sconfitte contro Avellino e Bisceglie (quest’ultima arrivata solo dopo un supplementare), la partita non sarà da sottovalutare. La formazione siciliana è abituata a lottare fino all’ultimo secondo e può contare su giocatori di grande esperienza come Leonardo Di Dio Busà, vero leader della squadra, e sugli insidiosi Tonfack e Tartaglia, sempre pericolosi in fase offensiva.

Per la Manelli, questa gara rappresenta un passaggio cruciale in vista del tour de force delle prossime settimane. Dopo la sfida con Messina, infatti, la squadra monopolitana affronterà tre durissime partite in soli sette giorni: la trasferta in Sicilia contro Piazza Armerina, il turno infrasettimanale casalingo contro Reggio Calabria (mercoledì 12 marzo) e un’altra difficile trasferta contro Milazzo (domenica 16 marzo). Un trittico di incontri che potrebbe rivelarsi determinante per il cammino della Manelli nella seconda fase del campionato.

La squadra è pronta a scendere in campo con la massima concentrazione, consapevole che un successo contro Messina permetterebbe di consolidare il primato e affrontare con fiducia gli impegni futuri. Palla a due alle 18:00. Monopoli cerca una vittoria per continuare a sognare in grande.

Programma della 3ª giornata Play-In Gold

Reggio Calabria – Bari (domenica, ore 18:00)

Manelli Monopoli – Messina (domenica, ore 18:00)

Angri – Molfetta (domenica, ore 18:00)

Piazza Armerina – Bisceglie (domenica, ore 18:00)

Milazzo – Avellino (domenica, ore 18:00)

Matera – Brindisi (domenica, ore 18:00)

Classifica attuale

Monopoli 18 punti

Reggio Calabria 16 punti

Avellino, Milazzo, Piazza Armerina, Molfetta 14 punti

Bisceglie 12 punti

Angri, Brindisi 10 punti

Messina, Matera 8 punti

Bari 6 punti

