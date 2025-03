Basket B2/M, Monopoli: pokerissimo a Reggio Calabria, ora è fuga

La Manelli Basket Monopoli non si ferma più: con una vittoria al cardiopalma su Reggio Calabria (69-67), i biancoblù centrano il quinto successo consecutivo nei Play-In Gold e volano a +6 sulle inseguitrici. Il protagonista assoluto è Donato Vitale, autore della tripla decisiva a sette secondi dalla fine, che fa esplodere la tensostruttura monopolitana.

La partita

L’inizio è equilibrato, con Reggio Calabria che parte forte, ma viene subito ripresa da Vitale, in grande serata. Il primo quarto si chiude 21-18 per Monopoli. Nel secondo periodo i padroni di casa allungano fino al +11, grazie alle giocate di Pazin e Spatti, chiudendo all’intervallo avanti 41-31.

Al rientro in campo, Monopoli mantiene il vantaggio, ma nella seconda parte del terzo quarto Reggio Calabria inizia a recuperare e arriva fino al -2 (54-52). L’ultimo periodo è una battaglia punto a punto: Reggio Calabria passa in vantaggio a 70 secondi dalla fine (62-65), ma Monopoli reagisce con Vitale e Spatti. A 21 secondi dal termine, Stamatis riporta avanti gli ospiti (66-65), ma Vitale con una tripla glaciale dai 7 metri sigla il controsorpasso decisivo. L’ultimo tentativo di Reggio Calabria non va a segno e Monopoli può festeggiare.

Classifica e prossimo impegno

Con questa vittoria, la Manelli sale a 24 punti, con sei lunghezze di vantaggio su Reggio Calabria e otto su Milazzo. Domenica prossima trasferta insidiosa a Milazzo, con palla a due alle ore 18:00.

Manelli Basket Monopoli-Redel Reggio Calabria 69-67 (21-18; 41-31; 54-52; 69-67)

Manelli Basket Monopoli: Casato n.e., Guarini n.e., Aguzzoli 8, Pazin 12, Spatti 11, Feruglio n.e., Calisi 0, Preira 6, Caleprico n.e., Vitale 17, Milosevic 11, Formica 4. All.: Carolillo

Redel Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 11, Paulinus 5, Traorè 0, Simonetti 0, Marinelli n.e., Cessel 3, Donati 2, Stamatis 9, Dell’Anna 17, Mbenza 12. All.: Cadeo

Classifica (parziale)

Monopoli 24

Reggio Calabria 18

Milazzo, Piazza Armerina, Molfetta, Bisceglie 16

Avellino, Angri 14

Brindisi 12

Matera, Messina 10

Bari 8

Programma 5’ giornata Play-In Gold

Bisceglie-Angri 74-68

Manelli Basket Monopoli-Reggio Calabria 69-67

Brindisi-Milazzo 76-66

Bari-Messina giov. ore 19.00

Molfetta-Piazza Armerina giov. ore 20.00

Avellino-Matera giov. ore 20.00

