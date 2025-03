Basket B2/M, Monopoli espugna Piazza Armerina e allunga in vetta

La Manelli Monopoli centra il quarto successo consecutivo nella fase Play-In Gold, superando Piazza Armerina per 83-72 dopo un tempo supplementare. Un’affermazione pesante che, complice la sconfitta delle inseguitrici, porta i monopolitani a +4 su Reggio Calabria e a +6 sul trio Piazza Armerina, Milazzo e Molfetta.

Gara combattuta, Monopoli la spunta nell’overtime

Dopo un ottimo avvio (12-23 al primo quarto), la Manelli subisce un blackout offensivo che permette ai siciliani di ribaltare il punteggio, andando all’intervallo avanti 39-33. Nel secondo tempo, Monopoli ritrova ritmo e rientra in partita, mantenendo il minimo vantaggio fino alla sirena finale (65-65). Nell’extra time, però, i ragazzi di coach Carolillo dominano, trascinati da Preira (19 punti), Pazin (17) e Spatti (14), chiudendo con un parziale di 18-7.

Mercoledì big match con Reggio Calabria

La Manelli tornerà in campo mercoledì 13 marzo alle 19:00 nella tensostruttura di via Pesce, dove ospiterà Reggio Calabria in una sfida cruciale per consolidare il primato.

SIAZ PIAZZA ARMERINA – MANELLI MONOPOLI 72-83 d.t.s.

(12-23, 39-33, 49-51, 65-65, 72-83)

Piazza Armerina: Farina 2, Occhipinti 11, Rotondo 7, Labovic 6, Minore 11, Binelli 17, Ferrari 0, Coltro 13, Luzza 0. All. Patrizio.

Manelli Monopoli: Aguzzoli 9, Pazin 17, Spatti 14, Preira 19, Calisi 12, Vitale 10, Milosevic 2, Formica 0. All. Carolillo.

