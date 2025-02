Basket B2/M, Monopoli: esordio nella Play-In Gold con Matera

Dopo una settimana di pausa, la Manelli Monopoli torna in campo per l’inizio della Play-In Gold, la seconda fase della stagione che determinerà le otto squadre qualificate ai play-off. L’esordio è fissato per domenica 16 febbraio alle ore 18 presso la tensostruttura di via Pesce, dove i monopolitani affronteranno la Virtus Matera Group 2016.

La Manelli riparte dalla vetta della classifica con 14 punti, in coabitazione con Reggio Calabria e Milazzo. La Virtus Matera, qualificatasi all’ultimo battendo Reggio Calabria nell’ultima giornata della prima fase, ha chiuso con un bilancio di 11 vittorie e 11 sconfitte. Il suo miglior realizzatore è stato Rubinetti, con una media di 18,4 punti a partita.

Per la formazione monopolitana, la Play-In Gold sarà una corsa di due mesi e mezzo con 12 partite da disputare, mantenendo in dote i punti già conquistati contro le squadre della stessa Division. A dare ulteriore forza al roster c’è l’arrivo del serbo Pazin, che rinforza il reparto esterni.

Coach Sergio Carolillo ha le idee chiare: «L’obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibili, prima per centrare i play-off e poi per arrivarci nelle migliori posizioni, così da giocare le sfide decisive in casa. La Play-In Gold è un altro campionato: ogni avversario è competitivo, ci aspettano trasferte lunghe e partite decisive. Dobbiamo resettare tutto e partire subito bene contro Matera».

La 1ª giornata della Play-In Gold (Domenica 16 febbraio, ore 18)

• Svincolati Milazzo – Lions Bisceglie

• Redel Reggio Calabria – Dai Optical Molfetta

• Siaz Piazza Armerina – Dinamo Basket Brindisi

• Basket School Messina – Felice Scandone Avellino

• Tecnoeleva Adria Bari – Angri Pallacanestro

• Manelli Monopoli – Virtus Matera Group 2016

Classifica

1. Monopoli, Reggio Calabria, Milazzo – 14 punti

2. Avellino – 12

3. Brindisi, Piazza Armerina, Molfetta – 10

4. Bisceglie, Angri – 8

5. Bari, Messina, Matera – 6

