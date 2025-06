Basket B2/M, Monopoli cede in Gara 3 e Avellino vola in finale

Si interrompe in semifinale il cammino della Manelli Basket Monopoli nei playoff. In Gara 3, decisiva per l’accesso alla finale, i monopolitani sono stati superati dalla Felice Scandone Avellino con il punteggio di 54-57, al termine di una sfida combattuta e caratterizzata da punteggi bassi e percentuali al tiro estremamente contenute.

L’avvio di gara sorride inizialmente alla formazione di coach Ostuni, che trova i primi punti con Pazin e Preira (4-0). La reazione ospite però è immediata e incisiva: Avellino piazza un parziale di 11-0 firmato da Soliani, Stefanini, Pichi, Jaskus e ancora Stefanini, portandosi rapidamente in vantaggio. Monopoli fatica a contenere l’impeto degli avversari e chiude il primo quarto sotto 11-22.

Nel secondo periodo la Manelli trova una reazione decisa. Dopo aver inseguito per larghi tratti, i padroni di casa riducono progressivamente lo svantaggio grazie ai canestri di Calisi, Pazin, Preira e a una tripla di Vitale, raggiungendo la parità (29-29) all’intervallo lungo.

La ripresa prosegue sul filo dell’equilibrio. Al 27’, la Manelli tenta l’allungo con i liberi di Calisi che valgono il 45-40, ma la tripla di Pichi consente ad Avellino di restare a contatto. Il terzo quarto si chiude sul 47-45.

L’inizio dell’ultimo parziale sembra favorire i padroni di casa: Pazin realizza un gioco da tre punti, Spatti firma la tripla del 54-45, massimo vantaggio Manelli a poco più di otto minuti dal termine. Ma proprio da quel momento inizia il blackout offensivo dei pugliesi, che non riusciranno più a segnare fino alla sirena conclusiva.

Avellino, pur senza brillare, approfitta del lungo digiuno offensivo degli avversari. Pichi, Trapani e Jaskus riportano progressivamente gli irpini a contatto. A 1’24” dalla fine, Stefanini firma il sorpasso (54-55). Negli ultimi possessi decisivi, la Manelli non trova più la via del canestro, mentre Trapani realizza i liberi del +3 che chiudono la sfida. L’ultimo tentativo di Vitale dalla distanza non va a segno.

La vittoria consente alla Felice Scandone Avellino di qualificarsi per la finale, dove affronterà Piazza Armerina. Per la Manelli Monopoli, invece, sfuma il sogno della promozione in Serie B Nazionale.

Manelli Basket Monopoli-Felice Scandone Avellino 54-57

(11-22, 29-29, 47-45, 54-57)

Manelli Basket Monopoli: Guarini n.e., Aguzzoli 0, Pazin 12, Carone n.e., Spatti 9, Feruglio 0, Calisi 11, Preira 11, Calepri n.e., Vitale 11, Milosevic 0, Formica 0. All.: Ostuni.

Felice Scandone Avellino: D’Offizi 3, Cantone 2, Zanini 0, Iannicelli 0, Trapani 8, Soliani 16, Stefanini 6, Stentardo 0, Pichi 15, Iacorossi 0, Jaskus 7.

