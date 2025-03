Basket B2/M, Monopoli cade a Milazzo: prima sconfitta nei Play-In Gold

Arriva il primo stop per la Manelli Monopoli nella fase Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale. La squadra di Carolillo cede sul campo di Milazzo per 87-75, pagando un avvio di gara sottotono e la netta inferiorità sotto canestro (50-28 il conto dei rimbalzi in favore dei siciliani).

Nonostante una brillante reazione nel terzo quarto, che ha permesso ai pugliesi di rimontare dal -15 al 57-57, Milazzo ha ripreso il controllo del match nel momento decisivo, sfruttando l’energia di Rimsa (20 punti) e Lalic (25 punti, top scorer della gara).

Monopoli paga le fatiche di una settimana intensa, con tre partite giocate in sette giorni e due trasferte siciliane. Inoltre, l’influenza ha condizionato le prestazioni di Preira e Spatti, scesi in campo non al meglio. Calisi (19 punti) e Milosevic (14 punti) i migliori per i biancoverdi, che restano comunque saldamente in testa alla classifica con 24 punti. Domenica si riparte con il girone di ritorno, con un’altra trasferta impegnativa sul parquet del PalaSassi di Matera.

Milazzo parte forte, Monopoli fatica a reagire

L’avvio di gara è tutto di marca siciliana. Dopo tre minuti, Milazzo è già avanti 11-4, spingendosi fino al 21-7 con i canestri di Rimsa, Screda e Lalic. Monopoli fatica a trovare il ritmo offensivo e chiude il primo quarto sul 23-11.

Nel secondo periodo, gli uomini di Carolillo provano a rientrare in partita con Formica e Spatti, ma Milazzo controlla senza difficoltà e mantiene il vantaggio in doppia cifra. Prima della pausa lunga, è Milosevic a trovare il canestro del -11 (46-35), tenendo accese le speranze di rimonta.

La rimonta biancoverde si ferma sul più bello

Dopo l’intervallo, Milazzo prova a scappare nuovamente con Lalic e Giambò, tornando a +15. A questo punto, però, Monopoli cambia marcia: Calisi e Vitale suonano la carica, accorciando il divario fino al 54-47. Un’altra tripla di Calisi riporta i biancoverdi a -5, poi è ancora lui, con la mano caldissima, a firmare il 57-57.

Quando l’inerzia sembra tutta dalla parte di Monopoli, Milazzo reagisce con freddezza. Rimsa e Lalic chiudono il terzo quarto riportando i siciliani a +5 (62-57), poi allungano ulteriormente a inizio ultimo quarto. Vitale prova a tenere in partita i suoi, ma la stanchezza si fa sentire e i padroni di casa ne approfittano, toccando il +12 con Quarta, Scredi e Rimsa.

Nel finale, Milazzo gestisce il vantaggio senza problemi e chiude con un meritato 87-75.

Le parole di coach Carolillo

A fine gara, il tecnico di Monopoli Sergio Carolillo ha commentato così la sconfitta: «Siamo arrivati a Milazzo in condizioni fisiche non ottimali, con Preira e Spatti debilitati dalla febbre. Abbiamo sofferto molto la loro fisicità e concesso troppi secondi tiri, soprattutto nei primi due quarti. Siamo riusciti a rientrare nel terzo periodo, ma dopo il 57-57 abbiamo subito un break che ci ha tagliato le gambe. Milazzo ha giocato una grande partita e ha meritato di vincere».

Carolillo ha anche puntato il dito su alcuni episodi arbitrali: «Non voglio alibi, ma credo che in partite di questo livello servano arbitraggi all’altezza. Ho preso un tecnico, e va bene, ma un arbitro non può permettersi di gridarmi in faccia. È una questione di rispetto».

Svincolati Milazzo-Manelli Monopoli 87-75 (23-11; 46-35; 62-57; 87-75)

Milazzo: Maiorana n.e., Salvatico 0, Malual 4, Quarta 10, Giambò 5, Lalic 25, Bolletta 10, Rimsa 20, Giannullo n.e., Comin 0, Scredi 13. All. Priulla.

Monopoli: Guarini n.e., Aguzzoli 0, Pazin 9, Spatti 2, Feruglio 0, Calisi 19, Preira 12, Vitale 12, Milosevic 14, Formica 7. All. Carolillo.

Risultati 6ª giornata Play-In Gold

• Messina-Molfetta 79-55

• Svincolati Milazzo-Manelli Basket Monopoli 87-75

• Angri-Brindisi 83-63

• Piazza Armerina-Bari 81-71

• Matera-Bisceglie 79-78

• Reggio Calabria-Avellino 65-70

Classifica Play-In Gold

1. Monopoli 24

2. Piazza Armerina 20

3. Milazzo, Reggio Calabria, Avellino 18

4. Angri, Molfetta, Bisceglie 16

5. Messina 14

6. Brindisi, Matera 12

7. Bari 8

Prossimo turno (7ª giornata)

• Brindisi-Piazza Armerina (sabato, ore 18.00)

• Bisceglie-Milazzo (sabato, ore 19.00)

• Avellino-Messina (domenica, ore 18.00)

• Matera-Manelli Monopoli (domenica, ore 18.00)

• Angri-Bari (domenica, ore 18.00)

• Molfetta-Reggio Calabria (domenica, ore 19.00)

