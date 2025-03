Basket B2/M: Monopoli cade a Matera, secondo stop consecutivo

La Manelli Monopoli inciampa ancora e incassa la seconda sconfitta di fila, stavolta sul campo della Virtus Matera, che si impone con un netto 95-84. Un risultato che, al di là dei momenti di equilibrio iniziali, evidenzia i problemi difensivi dei ragazzi di coach Carolillo, mai davvero in grado di riprendere il controllo della partita.

La Virtus Matera, spinta dalla necessità di rientrare in corsa per i playoff, ha condotto il match per larghi tratti, mettendo in difficoltà la difesa monopolitana con percentuali al tiro molto alte. I lucani chiudono con 12 triple a segno (41% da tre), contro il 28% di Monopoli (9/32), e dominano a rimbalzo (46-37).

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso 23-21 per i padroni di casa, Matera prende progressivamente il largo. Alla pausa lunga il vantaggio è di +8 (49-41), grazie a un parziale di 8-0 firmato soprattutto da Cioppa, mattatore della serata con 27 punti personali.

Nel terzo quarto i lucani allungano fino al +12 con le triple di Divac e Cioppa, mentre la Manelli fatica a contenere la verve degli esterni avversari. I pugliesi provano una timida reazione nel finale, riducendo il distacco a -9, ma Matera controlla e chiude sul 95-84.

Le statistiche

Per Monopoli spiccano i 21 punti di Pazin, i 19 di Preira e i 18 di Milosevic, ma non bastano contro un Matera più solido e determinato, con ben quattro giocatori in doppia cifra (oltre a Cioppa, Rubinetti con 19, Bagdonavicius 14 e Zanetti 12).

Classifica corta

La Manelli resta in vetta alla classifica con 24 punti, ma ora il vantaggio sulle inseguitrici si riduce a sole due lunghezze. Domenica prossima alle 18 si torna alla tensostruttura di Monopoli per il fondamentale match contro Angri.

Virtus Matera – Manelli Monopoli 95-84

(23-21; 49-41; 68-58; 95-84)

Virtus Matera: Belgrano n.e., Zanetti 12, Ronca 8, Cioppa 27, Lionetti n.e., Nicoletti n.e., Airaghi 6, Bagdonavicius 14, Divac 8, Derosa n.e., Rubinetti 19, De Mola 1.

Manelli Monopoli: Aguzzoli 0, Pazin 21, Spatti 6, Feruglio 0, Calisi 4, Preira 19, Caleprico n.e., Vitale 11, Milosevic 18, Formica 5.

I risultati della 7a Giornata

• Brindisi – Piazza Armerina 69-81

• Bisceglie – Milazzo 68-78

• Avellino – Messina 80-58

• Matera – Manelli Monopoli 95-84

• Angri – Bari 83-74

• Molfetta – Reggio Calabria 76-84

La classifica aggiornata

1. Manelli Monopoli 24

2. Piazza Armerina 22

3. Milazzo 20

4. Avellino 20

5. Reggio Calabria 20

6. Angri 18

7. Bisceglie 16

8. Molfetta 16

9. Messina 14

10. Matera 14

11. Brindisi 12

12. Bari 8

L’8a Giornata in programma

• Messina – Bisceglie (domenica ore 17)

• Reggio Calabria – Brindisi (domenica ore 18)

• Manelli Monopoli – Angri (domenica ore 18)

• Piazza Armerina – Avellino (domenica ore 18)

• Milazzo – Molfetta (domenica ore 18)

• Bari – Matera (domenica ore 18)

