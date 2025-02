Basket B2/M, Monopoli: ad Angri prima trasferta Gold

Domenica alle 18 la Manelli Basket Monopoli sarà impegnata nella sua prima trasferta della fase Play-In Gold, affrontando Angri al Pala Galvani. Una sfida ostica contro una squadra reduce dal successo esterno contro l’Adria Bari e che può contare su giocatori di grande qualità, tra cui spicca l’argentino Matias Augusto Martinez, autore di 30 punti nell’ultimo match e con una media di oltre 22 punti a partita.

La formazione di coach Carolillo arriva ad Angri dopo la sofferta vittoria contro la Virtus Matera, che le è valsa il primo posto in un girone che si preannuncia molto equilibrato. Il direttore sportivo Mauro Lot analizza così la sfida: «Ogni partita è una mini-finale. Angri è un campo difficile e, da capolista, ora tutti vorranno batterci. Dobbiamo migliorare offensivamente rispetto alla gara contro Matera e sbloccare alcuni meccanismi in attacco. Se faremo una buona prova difensiva, potremo tornare a casa con il risultato».

Non è stata una settimana semplice per Monopoli, con Formica out per alcuni giorni e una squadra che nelle ultime settimane ha faticato ad allenarsi al completo. Inoltre, si lavora per inserire al meglio Pazin nei meccanismi di gioco.

La seconda giornata del Play-In Gold

• Brindisi – Reggio Calabria (sab. ore 18.00)

• Bisceglie – Messina (sab. ore 19.00)

• Molfetta – Milazzo (dom. ore 17.00)

• Angri – Manelli Monopoli (dom. ore 18.00)

• Avellino – Piazza Armerina (dom. ore 18.00)

• Matera – Bari (dom. ore 18.00)

Classifica

Monopoli 16

Avellino, Reggio Calabria, Milazzo 14

Piazza Armerina, Molfetta 12

Bisceglie, Angri, Brindisi 10

Messina 8

Bari, Matera 6

