Basket B2/M, Monopoli a Milazzo per difendere l’imbattibilità

Ultima gara del girone d’andata nei Play-In Gold per la Manelli Monopoli, impegnata domenica 16 marzo alle 18 al Pala Milone di Milazzo. La formazione pugliese, ancora imbattuta, vuole consolidare il vantaggio di sei punti sulle inseguitrici Reggio Calabria e Piazza Armerina, tenendo salda la vetta della classifica.

Milazzo, avversario insidioso

Gli Svincolati Milazzo, reduci da due sconfitte consecutive contro Brindisi e Bari, cercheranno il riscatto tra le mura amiche. Squadra temibile, può contare su giocatori dal talento offensivo come Rimsa, Scredi, Quarta e Bolletta. Solo una settimana fa, al Pala Milone, i siciliani hanno battuto nettamente Avellino, dimostrando il loro potenziale.

Vitale: “Dobbiamo continuare così”

L’eroe della vittoria all’ultimo respiro contro Reggio Calabria, Donato Vitale, ha commentato così il momento della squadra: “La mia tripla è stata decisiva, ma tutti abbiamo dato il massimo in una partita dura. Siamo contenti della classifica, ma dobbiamo continuare su questa strada e mantenere il distacco dalle altre. Non ci siamo mai nascosti: vogliamo vincere il campionato”.

Terza partita in sette giorni

Dopo la trasferta di Piazza Armerina, la Manelli affronta un’altra dura sfida in Sicilia: “La stanchezza si fa sentire, ma come abbiamo già fatto in questa stagione, andremo a Milazzo per vincere. Sarà un campo difficile, ma daremo tutto”, ha aggiunto Vitale. Palla a due domenica alle 18:00.

Classifica Play-In Gold

1. Monopoli 24

2. Reggio Calabria, Piazza Armerina 18

3. Milazzo, Avellino, Molfetta, Bisceglie 16

4. Angri 14

5. Brindisi, Messina 12

6. Matera 10

7. Bari 8

Programma 6a Giornata

• Messina-Molfetta (dom. ore 17.00)

• Milazzo-Manelli Monopoli (dom. ore 18.00)

• Angri-Brindisi (dom. ore 18.00)

• Piazza Armerina-Bari (dom. ore 18.00)

• Matera-Bisceglie (dom. ore 18.00)

• Reggio Calabria-Avellino (dom. ore 20.00)

