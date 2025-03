Basket B2/M, Monopoli a Matera nel ricordo di Pinuccio Cavaliere

La Manelli Monopoli si prepara a tornare in campo domenica 23 marzo, alle 18, al “PalaSassi” di Matera per la prima giornata di ritorno della Play-In Gold. Un match dal sapore speciale, dedicato al ricordo di Pinuccio Cavaliere, scomparso prematuramente a 61 anni.

Il ricordo di coach Carolillo

Alla vigilia della partita, coach Sergio Carolillo ha voluto ricordare Cavaliere con parole affettuose: «Era un amico vero, con cui ho condiviso tanti momenti, come quel viaggio nel 1994 per aiutarlo a realizzare il sogno di concludere la carriera a Monopoli. Rimarrà sempre nel mio cuore come grande persona e giocatore».

Sfida delicata al PalaSassi

La Manelli vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta subita a Milazzo, ma dovrà affrontare un avversario pericoloso. La Virtus Matera, infatti, ha vinto tutte le gare casalinghe in questa fase, battendo squadre come Bari, Brindisi e Bisceglie. Con 12 punti in classifica, i lucani inseguono ancora la zona playoff e non possono permettersi passi falsi.

Attenzione ai giocatori chiave di Matera

Tra i padroni di casa spiccano i nomi di Ronca, Cioppa, Rubinetti e Bagdonavicius, tutti capaci di andare facilmente in doppia cifra. La sfida d’andata fu molto combattuta e si risolse solo nel finale a favore della Manelli (69-65).

La chiave: ripartire dalla difesa

«Dopo il ko di Milazzo abbiamo resettato — spiega Carolillo —. Dovremo lavorare sulla difesa e soprattutto a rimbalzo, dove abbiamo sofferto. Siamo pronti a giocarcela fino in fondo».

La classifica aggiornata

• Monopoli 24

• Piazza Armerina 20

• Milazzo, Reggio Calabria, Avellino 18

• Angri, Molfetta, Bisceglie 16

• Messina 14

• Brindisi, Matera 12

• Bari 8

Il programma della settima giornata

• Brindisi-Piazza Armerina (sabato ore 18.00)

• Bisceglie-Milazzo (sabato ore 19.00)

• Avellino-Messina (domenica ore 18.00)

• Matera-Manelli Monopoli (domenica ore 18.00)

• Angri-Bari (domenica ore 18.00)

• Molfetta-Reggio Calabria (domenica ore 19.00)

