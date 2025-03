Basket B2/M: Manelli, ritorno in casa contro Angri per ripartire

Dopo due trasferte negative, la Manelli Monopoli torna a giocare tra le mura amiche per affrontare l’Angri Pallacanestro, in un match che si disputerà domenica alle 18 presso la tensostruttura di via Amleto Pesce. La gara sarà anche l’occasione per rendere omaggio alla figura di Pinuccio Cavaliere, scomparso nei giorni scorsi: in suo ricordo è previsto un momento commemorativo prima della palla a due.

L’obiettivo della formazione guidata da Sergio Carolillo è riprendere il cammino interrotto dopo le sconfitte contro Milazzo e Matera. Proprio da quest’ultima è arrivata una prestazione giudicata insufficiente dallo staff tecnico. “Sono state due settimane difficili, e a Matera abbiamo giocato male. Tornare a casa ci farà bene e dobbiamo assolutamente vincere”, ha spiegato l’assistant coach Alessandro Ostuni, sottolineando l’importanza della partita.

L’Angri si presenta come un avversario ostico: attualmente sesta in classifica, la squadra campana ha conquistato due vittorie consecutive contro Brindisi e Bari, e in trasferta ha già battuto Avellino e gli stessi baresi. Nella gara d’andata, fu la Manelli ad imporsi sul parquet del Pala Galvani con il punteggio di 76-82, rimontando nel finale.

“Angri è una delle squadre più forti di questa seconda fase. Hanno vinto cinque delle sette partite giocate e ci hanno messo in difficoltà all’andata”, ha aggiunto Ostuni, che ha poi ribadito l’importanza di ritrovare solidità difensiva: “Abbiamo subìto 95 punti a Matera. Se vogliamo restare primi e competere per il titolo, dobbiamo ritrovare la nostra identità difensiva”.

Classifica attuale

Monopoli 24

Piazza Armerina 22

Milazzo, Avellino, Reggio Calabria 20

Angri 18

Bisceglie, Molfetta 16

Messina, Matera 14

Brindisi 12

Bari 8

Programma dell’8ª giornata (domenica)

Messina-Bisceglie ore 17.00

Reggio Calabria-Brindisi ore 18.00

Manelli Monopoli-Angri ore 18.00

Piazza Armerina-Avellino ore 18.00

Milazzo-Molfetta ore 18.00

Bari-Matera ore 18.00

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author