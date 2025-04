Basket B2/M, Lions Bisceglie: ultima chiamata playoff con Virtus Matera

I Lions Bisceglie si preparano a disputare l’ultimo incontro della fase play-in Gold, domenica 27 aprile, affrontando la Virtus Matera al PalaTatarella di Cerignola, ennesima sede casalinga di una stagione caratterizzata da continui spostamenti.

Il gruppo allenato da Fabio Saputo necessita di una vittoria per garantirsi l’accesso ai playoff e migliorare la propria posizione in classifica. Il match, ospitato nella quarta struttura utilizzata per le gare interne dopo Molfetta, Trani e Ruvo, chiuderà una lunga stagione regolare composta da 34 sfide. L’obiettivo è conquistare il ventiduesimo successo stagionale.

Juani Rodriguez e compagni, forti delle recenti vittorie contro Piazza Armerina, Reggio Calabria e Angri, puntano a completare un percorso positivo. Nonostante il traguardo playoff sia ormai vicino, i nerazzurri non intendono lasciare nulla al caso, come dimostrato dall’intensità degli allenamenti settimanali e dall’attenzione posta sulla preparazione tattica dell’incontro.

Sul fronte opposto, la Virtus Matera non può permettersi calcoli: per ottenere la qualificazione, sarà obbligatorio vincere. Le motivazioni sono altissime per il gruppo guidato da Roberto Miriello, subentrato in stagione a Francesco Mollica. La squadra lucana potrà contare su elementi di spicco come Stefano Rubinetti, principale realizzatore del team, e Milos Divac, rinforzo di mercato. Con loro, il lungo lituano Bagdonavicius e le ali Zanetti e Ronca completeranno il quintetto di riferimento per un confronto che si preannuncia combattuto.

L’accesso al PalaTatarella sarà consentito previo acquisto di un biglietto al prezzo unico di 5 euro, senza possibilità di riduzioni. L’ingresso sarà gratuito per i minori di 15 anni, previa presentazione di un documento d’identità, e per tutti i tesserati del settore giovanile dei Lions Bisceglie.

La partita sarà arbitrata da Mattia Mandato di San Nicola la Strada e Luca Moriello di Marcianise. Al tavolo degli ufficiali di campo siederanno Francesco Settembre di Gravina (cronometrista), Stefano Lo Monaco di Foggia (addetto ai 24 secondi), Sara Pistoia di Foggia e Michele Ventura di Gravina (statistici).

La diretta dell’incontro sarà disponibile sul canale Youtube dei Lions Bisceglie a partire dalle 17:50. Gli aggiornamenti sul punteggio e le statistiche saranno consultabili in tempo reale tramite l’applicazione Fip Stats (riservata agli abbonati). Notizie e contenuti aggiuntivi saranno diffusi sui canali social della società prima, durante e dopo la partita. Il resoconto completo, con dati e curiosità, sarà pubblicato sul sito ufficiale www.lionsbisceglie.com, mentre highlights e materiali video saranno disponibili su Facebook, Instagram, Youtube e TikTok.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author