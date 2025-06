Basket B2/M, Lions Bisceglie: ufficiale l’arrivo di Edoardo Anibaldi

I Lions Bisceglie proseguono la costruzione del roster per il prossimo campionato di Serie B2, assicurandosi le prestazioni di Edoardo Anibaldi, esterno marchigiano classe 2003. Il giocatore, reduce da una stagione positiva con l’Adria Bari, metterà ora il proprio talento al servizio del progetto tecnico nerazzurro guidato da Vito Console.

Cresciuto nel settore giovanile della Stamura Ancona, Anibaldi ha maturato esperienze significative prima a Jesi, poi a Porto Recanati, dove ha fatto registrare una media di 6.4 punti, 3.8 rimbalzi e 3.2 assist a partita. Nel suo recente percorso a Bari, sotto la guida proprio di Console, l’esterno originario di Monte Urano ha evidenziato un ulteriore salto di qualità: i numeri individuali sono cresciuti fino a 13 punti, 3.8 rimbalzi e 3.1 assist a partita tra prima e seconda fase, dimostrando una progressione costante.

Le sue doti principali sono l’esplosività e la versatilità. Dotato di un primo passo fulmineo in fase offensiva, Anibaldi garantisce anche intensità in difesa e capacità di adattamento tattico, potendo ricoprire più ruoli nel reparto esterni. Il club biscegliese, tramite l’attivissimo responsabile del mercato Sergio Di Nardo, ha voluto puntare su un profilo giovane e già pronto a misurarsi con un contesto competitivo come la Serie B2.

L’arrivo di Anibaldi segue quello di Leonardo Di Dio, già ufficializzato nei giorni scorsi, confermando la linea tracciata dalla dirigenza nerazzurra: costruire un gruppo dinamico, giovane e ambizioso, pronto a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

