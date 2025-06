Basket B2/M, Lions Bisceglie: ufficiale l’ala Spernanzoni

I Lions Bisceglie hanno ufficializzato l’ingaggio di Carlo Spernanzoni, ala classe 2005, proveniente da due stagioni in crescita con la PSA Sant’Antimo. Il giovane atleta, originario di Morrovalle (MC), sarà uno dei volti nuovi del roster nerazzurro che parteciperà al prossimo campionato di Serie B2, in partenza il 28 settembre.

Spernanzoni, alto 197 cm per 92 kg, si è distinto nell’ultimo biennio per la sua duttilità e presenza fisica sia in fase offensiva che difensiva. Ha preso parte al campionato Under 19 Eccellenza con una media di 10.3 punti a partita, giocando inoltre in Serie C con la PSA Campus, dove ha incrementato il proprio rendimento fino a 8.8 punti di media. Sul finale della stagione 2024/2025 ha fatto il salto nel gruppo di Serie B Nazionale, realizzando 11 punti in 18 minuti nella gara di play-in disputata a Chiusi.

Dotato di un buon tiro da fuori, versatilità difensiva e attitudine al gioco di squadra, Carlo Spernanzoni rappresenta un innesto tecnico e atletico importante. Il suo arrivo si aggiunge a quelli di Leonardo Di Dio, Edoardo Anibaldi, Mario Tartaglia e Medoune Gueye, completando ulteriormente la rosa biscegliese.

Questa operazione conferma la sinergia tecnica fra i Lions e la PSA, consolidata nel progetto giovanile “PSA Campus-Progetto Lions”, che negli anni ha favorito lo sviluppo e la valorizzazione di giovani prospetti. Un legame che unisce programmazione sportiva, fiducia e visione condivisa per il futuro.

