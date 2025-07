Basket B2/M, Lions Bisceglie: Simone Giovinazzo è il nuovo play

Nuovo innesto per il roster dei Lions Bisceglie, che ufficializzano l’arrivo del playmaker Simone Giovinazzo, classe 2005, originario di Fonte Nuova (Roma). Giovane ma già esperto, 182 cm per 80 kg, il regista rappresenta un’aggiunta di valore per il reparto esterni della formazione guidata da coach Vito Console, impegnata nel prossimo campionato di Serie B2, al via il 28 settembre.

Giovinazzo è un playmaker moderno, dotato di grande intensità difensiva, ottima visione di gioco e capacità di imprimere ritmo. Le sue caratteristiche lo rendono un elemento prezioso sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva, con particolare sinergia nel gioco con i lunghi.

Cresciuto nel vivaio della Sab Amatori Basket, ha debuttato giovanissimo in C Silver con la Scuola Basket Roma nella stagione 2020-2021. Le successive esperienze a Ferrara e Corato ne hanno consolidato le qualità tecniche e il carattere. Nell’ultima stagione ha fatto registrare 7.8 punti, 2.8 rimbalzi e 2.1 assist di media, ottenendo poi la chiamata della Npc Rieti in Serie B Nazionale per il finale di stagione.

Proprio contro i Lions Bisceglie, lo scorso 26 gennaio, ha fatto registrare la sua miglior prestazione stagionale: 26 punti con un eccellente 6/9 da tre punti. Un impatto che non è passato inosservato e che ha convinto il club nerazzurro ad affidargli la regia.

L’organico a disposizione di coach Console comprende, oltre a Giovinazzo, anche i nuovi arrivi Leonardo Di Dio, Edoardo Anibaldi, Mario Tartaglia, Medoune Gueye, Carlo Spernanzoni e il riconfermato Marcelo Dip. Una squadra costruita dal direttore sportivo Sergio Di Nardo con l’obiettivo di affrontare con ambizione un campionato che si preannuncia di alto livello, anche grazie all’apporto dei giovani del settore giovanile.

L’inserimento di Giovinazzo rappresenta un tassello fondamentale per completare una formazione competitiva e dinamica, pronta a interpretare al meglio il prossimo torneo di Serie B2.

