Basket B2/M, Lions Bisceglie: sfida a Canosa prima dei playoff

Ultima partita della fase di qualificazione per i Lions Bisceglie, impegnati domenica 2 febbraio sul parquet del tensostatico di viale 1° Maggio a Canosa per la 22ª giornata del girone G di Serie B2. La palla a due è fissata per le 18.

Obiettivo 15a vittoria per i nerazzurri

La squadra guidata da coach Fabio Saputo, dopo il successo contro Mola, punta a chiudere al meglio la prima fase del campionato, mettendo nel mirino la 15ª vittoria stagionale. A caratterizzare la preparazione al match è stato l’inserimento del nuovo acquisto, Felix Amo, esterno che si è allenato con i compagni venerdì ed è pronto all’esordio in maglia Lions. L’obiettivo è consolidare il buon percorso fatto finora, in attesa del play-in gold che scatterà a metà febbraio.

Canosa, un roster rinnovato

Già certa della partecipazione alla fase play-in out, la matricola Canosa ha rivoluzionato il proprio organico con l’innesto dell’ala forte Stipe Jelic (ex Corato) e del giovane playmaker Junior Galicia (classe 2004, scuola Olimpia Milano). La formazione allenata da Mario Menduto ha conquistato cinque dei suoi sette successi stagionali tra le mura amiche. Nel match d’andata, disputato a Trani, i Lions si imposero 72-65.

Arbitri e copertura media

La sfida sarà diretta da Andrea Amatori di Brindisi e Luca Moriello di Marcianise (Caserta). Al tavolo degli ufficiali, Giusy Rendinelli (cronometrista), Valeriano Strippoli (addetto ai 24”), Sara Pistoia e Flavio Piccolelli (statistici). Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della società ospitante. Punteggio e statistiche in tempo reale saranno disponibili per gli abbonati sull’app Fip Stats, mentre i canali social dei Lions forniranno aggiornamenti e contenuti esclusivi prima, durante e dopo la gara. Resoconti, highlights e curiosità saranno pubblicati sul sito ufficiale www.lionsbisceglie.com e sulle piattaforme social della squadra.

