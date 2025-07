Basket B2/M, Lions Bisceglie: più qualità con Vincenzo Festinese

Vincenzo Festinese è un nuovo giocatore dei Lions Bisceglie. L’atleta campano, classe 2002, rappresenta un rinforzo strategico per la formazione allenata da Vito Console in vista del prossimo campionato di Serie B2, che prenderà il via il 28 settembre.

Ala duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di 3 che di 4, Festinese è alto 198 cm per 92 kg. Cresciuto cestisticamente tra le fila di Tortona, dove ha debuttato in Serie A2, ha poi militato in squadre come Scafati, Salerno, Ragusa, Rende e, nell’ultima stagione, alla Pallacanestro Antoniana.

Proprio all’Antoniana ha mostrato le sue qualità migliori, combinando carisma e rendimento. I numeri lo confermano: 15.2 punti, 6.5 rimbalzi e 2.6 assist di media nella prima fase della stagione, seguiti da 9.9 punti, 5.3 rimbalzi e 2.5 assist nei playout. Particolarmente apprezzata la sua intensità difensiva e l’attitudine al sacrificio per la squadra, che lo hanno reso un elemento prezioso anche nei momenti più delicati.

Figlio d’arte (il padre Aldo Festinese affrontò Bisceglie in C1 nella stagione 1997/98), Vincenzo porta con sé una combinazione di tecnica, solidità fisica e spirito di squadra.

Il suo arrivo rinforza ulteriormente il roster nerazzurro, che può già contare su Marcelo Dip, Leonardo Di Dio, Edoardo Anibaldi, Mario Tartaglia, Medoune Gueye, Carlo Spernanzoni, Simone Giovinazzo, Hugo Erkmaa e i migliori talenti del settore giovanile. Il raduno è previsto per i giorni successivi al Ferragosto, con un evento aperto al pubblico al PalaCosmai.

