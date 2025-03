Basket B2/M: Lions Bisceglie per il riscatto con la Viola Reggio Calabria

Dopo la sconfitta contro Piazza Armerina, i Lions Bisceglie tornano in campo con l’obiettivo di riscattarsi e conquistare punti preziosi nella fase play-in Gold di Serie B2. Domenica 9 marzo alle 18, sul parquet del palasport di Ruvo, i nerazzurri affronteranno la Viola Reggio Calabria, una delle squadre più attrezzate del torneo.

Lions, serve grinta e concentrazione

Coach Fabio Saputo ha lavorato intensamente con la squadra per migliorare la tenuta difensiva, fondamentale per esprimere il proprio potenziale offensivo. Giorgio Trentini e compagni dovranno mettere in campo grinta e personalità per arginare gli avversari e tornare subito a muovere la classifica.

Viola Reggio Calabria, avversario di spessore

Squadra di grande tradizione, la Viola Reggio Calabria punta alla promozione e ha dominato il girone H. Tra i protagonisti del roster guidato da Giulio Cadeo, spiccano Uchenna Ani (16 punti di media), Paulinus (10.7 punti) e l’ex Corato Idiaru (9.6 punti). Dopo l’infortunio di Fernandez, la società ha rinforzato il roster con l’arrivo del play-guardia greco Dimitris Stamatis, ex Aris Salonicco e Panionios.

Omaggio a Sergio Cosmai

Pochi minuti prima dell’inizio della gara, i Lions Bisceglie esporranno uno striscione per commemorare Sergio Cosmai, biscegliese e servitore dello Stato, assassinato dalla ’ndrangheta il 12 marzo 1985. A quarant’anni dalla sua scomparsa, la sua memoria resta un simbolo di coraggio e giustizia.

Biglietti e copertura media

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro, con accesso gratuito per gli under 18 e i tesserati del settore giovanile. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube dei Lions Bisceglie con aggiornamenti sui social del club.

Arbitri e ufficiali di campo

A dirigere l’incontro saranno Matteo Serse di Brindisi e Giacomo Tornese di Monteroni. Al tavolo degli ufficiali, tra gli altri, Roberta Tandoi (cronometrista) e Roberta Totagiancaspro (24 secondi).

