Basket B2/M, Lions Bisceglie ko a Messina: il sorpasso sfuma nel finale

Terzo ko consecutivo per i Lions Bisceglie, che sul parquet della Basket School Messina lottano fino alla fine ma cedono 73-69 al termine di una gara equilibrata, intensa e decisa solo negli ultimi minuti. I nerazzurri di coach Fabio Saputo, nonostante il passo falso, mantengono il vantaggio nella differenza canestri negli scontri diretti, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa ai playoff di Serie B2.

L’avvio premia i padroni di casa, che sfruttano le percentuali al tiro per volare fino al +9 con Miaffo (23-14). La reazione biscegliese è immediata e trascinata dall’energia di Colombo e Amo, che confezionano uno 0-12 e riportano in partita i Lions. Il primo tempo, però, si chiude sul 46-39 per Messina, grazie a un’altra fiammata di Di Dio e alla maggiore precisione dei siciliani, in serata ispirata (50% dal campo contro il 43% degli ospiti e 10 palle perse per Bisceglie).

Nel terzo quarto i Lions migliorano in difesa ma sprecano troppo in attacco: si avvicinano fino al -2 (53-51), senza però trovare il sorpasso. L’ultimo periodo è una battaglia punto a punto: Okiljevic sigla il -1, El Agbani ne segna cinque di fila e a 2’30” dalla sirena Rodriguez firma il 68-69. Ma sarà l’ultimo canestro dei pugliesi.

Messina risponde con grande lucidità: Di Dio fa 2/2 ai liberi, Busco segna da sotto e Tartaglia chiude i conti dalla lunetta. I Lions ci provano fino alla fine ma pagano l’1/7 da tre nell’ultimo quarto e qualche errore di troppo nei momenti chiave.

Nonostante la delusione, la prestazione resta solida e combattiva. Coach Saputo dovrà ora lavorare sul piano della concretezza in vista del prossimo appuntamento, sabato 5 aprile alle 18 sul campo di Ruvo, contro la nuova capolista Piazza Armerina.

Basket School Messina – Lions Bisceglie 73-69

Basket School Messina: Di Dio 22, Busco 10, Janic 4, Yeyap 17, Miaffo 9, Tartaglia 9, Incremona 2, Diakhate. N.e.: Mollica, Guduric, Serraino. All. Sidoti.

Lions Bisceglie: Rodriguez 8, El Agbani 13, Dancetovic, Okiljevic 12, Dip 12, Cavalieri 8, Colombo 6, Amo 5, Trentini 5. N.e.: Macera, La Macchia. All. Saputo.

Arbitri: Greco (Catanzaro), Loccisano (Cosenza).

Parziali: 23-16, 46-39, 56-53

Statistiche principali

Tiri da due: Messina 15/29, Bisceglie 12/25

Tiri da tre: Messina 9/27, Bisceglie 9/28

Tiri liberi: Messina 16/22, Bisceglie 18/21

Rimbalzi: Messina 31, Bisceglie 34

Assist: Messina 19, Bisceglie 20

