Basket B2/M, Lions Bisceglie inarrestabili: quarto successo in cinque gare

Continua il momento positivo dei Lions Bisceglie, che conquistano la quarta vittoria in cinque partite nella fase Play-In Gold di Serie B2, superando Angri per 74-68. Un successo convincente, ottenuto contro una squadra arrivata al confronto diretto con gli stessi punti in classifica e reduce da un’importante vittoria sul campo della Scandone Avellino.

I nerazzurri, forti dell’entusiasmo dopo la vittoria su Reggio Calabria, hanno condotto il match per tutti i 40 minuti, mantenendo sempre un vantaggio di almeno un possesso pieno. El Agbani ha subito dato la prima spallata con una tripla (13-6), seguita da Okiljevic, che ha firmato il 21-12 dopo sette minuti. Martinez, autentico trascinatore di Angri con 37 punti, ha provato a tenere a galla i suoi, supportato dal solo Valle. Un’imperiosa schiacciata di Amo ha fissato il 25-17, mentre Colombo ha spinto Bisceglie al primo vantaggio in doppia cifra.

Nel secondo quarto, la difesa aggressiva e le ripartenze veloci hanno permesso ai Lions di allungare sul 36-23, prima del rientro di Angri, che con la classe di Martinez è riuscita a risalire fino al -3. Dopo l’intervallo, il match ha vissuto un sostanziale equilibrio: Dancetovic e Okiljevic hanno riportato Bisceglie avanti di nove lunghezze (56-47), mentre due triple consecutive di El Agbani nel quarto periodo hanno permesso ai nerazzurri di mantenere il controllo sul 68-59.

Angri ha provato il tutto per tutto, risalendo fino al -3 (70-67), ma la freddezza dalla lunetta del capitano Dip e un sontuoso Okiljevic (21 punti e 12 rimbalzi) hanno chiuso definitivamente la partita.

Un altro importante passo avanti per Bisceglie, che ora si prepara alla trasferta di Matera, sfida che chiuderà il girone d’andata di questa seconda fase.

Lions Bisceglie-Angri 74-68

Parziali: 25-17; 41-36; 58-52; 74-68.

Lions Bisceglie: Rodriguez 13, El Agbani 14, Dancetovic 7, Okiljevic 21, Dip 8, Amo 5, Colombo 4, Trentini 2, Cavalieri. N.e.: La Macchia, Macera. All.: Saputo.

Angri: Valle 14, Borciu 2, Malkic 5, Martinez 37, Milojevic 4, Granata 5, Mastrototaro 1, Borriello. N.e.: Bonanni, Ouattara. All.: Chiavazzo.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli, Stanzione di Molfetta.

Statistiche di squadra

• Tiri da due: Bisceglie 19/34, Angri 14/26

• Tiri da tre: Bisceglie 8/28, Angri 8/32

• Tiri liberi: Bisceglie 12/17, Angri 16/23

• Rimbalzi: Bisceglie 35, Angri 37

• Assist: Bisceglie 12, Angri 8

Note: Uscito per cinque falli Martinez.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author