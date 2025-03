Basket B2/M, Lions Bisceglie: in Sicilia per il terzo successo

Trasferta impegnativa per i Lions Bisceglie, attesi domenica 2 marzo alle 18 dal match contro Piazza Armerina sul parquet del PalaFerraro, valido per la terza giornata del play-in Gold di Serie B2. Una sfida inedita tra due squadre determinate a conquistare punti pesanti in ottica playoff.

I NERAZZURRI

Reduci dalle vittorie contro Milazzo e Basket School Messina, i ragazzi di coach Fabio Saputo cercano continuità e crescita nel gioco. L’innesto di Alessio Macera, ala classe 2004, aggiunge una nuova opzione al roster, che dovrà dimostrare solidità su un campo ostico.

GLI AVVERSARI

Piazza Armerina si presenta come una delle squadre più attrezzate del girone, con una media di 79.5 punti a partita. Occhi puntati su Matteo Laganà (16.7 punti di media), il nazionale paraguaiano Vincenzo Occhipinti (16.4), Bozidar Laboci (10.5) e il veterano Paolo Rotondo (9.6). La profondità del roster garantisce diverse soluzioni offensive e una forte competitività.

ARBITRI E MEDIA

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Filesi e Tartamella. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della squadra di casa, con aggiornamenti sui canali social dei Lions e statistiche in tempo reale per gli abbonati tramite l’app Fip Stats. Highlights e contenuti extra saranno disponibili su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.

