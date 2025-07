Basket B2/M, Lions Bisceglie e Marcelo Dip ancora insieme

Sarà la quinta stagione in nerazzurro per il 41enne pivot italo-argentino

Marcelo Dip continuerà a indossare la maglia dei Lions Bisceglie per la stagione 2025/2026. Il pivot italo-argentino, classe 1983, ha confermato il suo legame con il club pugliese per il quinto anno consecutivo, entrando così a far parte del ristretto gruppo di giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia recente della società.

Con i suoi 205 centimetri d’altezza e un curriculum di esperienze distribuite in tutta Italia, Dip rappresenta un punto fermo del roster guidato da Vito Console. La conferma è stata fortemente voluta dal direttore sportivo Sergio Di Nardo, che ha sottolineato il valore tecnico e soprattutto umano del lungo di origine argentina. I numeri della scorsa stagione (7.2 punti, 5 rimbalzi e 2.3 assist di media) raccontano solo in parte l’importanza del suo contributo all’interno dello spogliatoio.

Formazione italiana e una carriera iniziata nel vivaio del Basket Livorno, Marcelo Dip ha indossato le maglie di Ribera, Catanzaro, Gorizia, Recanati, Reggio Calabria, Martina Franca, Pescara, Omegna, Eurobasket Roma, Poderosa Montegranaro, di nuovo Omegna, Caserta, Matera e Nardò, prima di approdare a Bisceglie, dove ha trovato una nuova dimensione sportiva e personale.

La sua presenza nel roster 2025/2026 si affianca ai nuovi innesti Leonardo Di Dio, Edoardo Anibaldi, Mario Tartaglia, Medoune Gueye, Carlo Spernanzoni, a testimonianza di un progetto tecnico che punta su un mix di esperienza e freschezza. Con Dip a guidare il gruppo, l’ambiente nerazzurro si prepara ad affrontare con determinazione le sfide della nuova stagione, all’insegna della continuità e dell’ambizione.

