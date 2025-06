Basket B2/M, Lions Bisceglie: definito lo staff tecnico

Carlo Montefalcone vice di Vito Console, Michele Falcone e Tonio Lopopolo confermati

I Lions Bisceglie si preparano alla stagione 2025-2026 definendo uno staff tecnico di assoluto valore. Alla guida ci sarà il neo coach Vito Console, che potrà contare sull’esperienza e la competenza di Carlo Montefalcone come assistente allenatore. A completare il gruppo due conferme fondamentali: Michele Falcone nel ruolo di preparatore fisico e Tonio Lopopolo come massaggiatore.

Montefalcone, originario di Trani, torna ufficialmente nello staff della prima squadra dopo aver già ricoperto il ruolo di vice tra il 2008 e il 2011. Rientrato nel club nella scorsa stagione, ha guidato l’Under 17 Eccellenza e da luglio 2024 è responsabile dell’intero settore giovanile. Il suo nuovo incarico affiancherà quello di allenatore della formazione Under 19 Gold, con l’obiettivo di garantire continuità tra vivaio e prima squadra.

“Un ritorno importante per una figura motivata e di esperienza”, ha commentato il direttore sportivo Sergio Di Nardo, che ha voluto sottolineare la volontà della società di puntare sulla valorizzazione dei giovani cresciuti nel proprio vivaio. A conferma dell’impegno, lunedì 9 giugno partiranno al PalaCosmai i try out per ragazzi nati tra il 2007 e il 2010, finalizzati all’inserimento nei gruppi giovanili e, potenzialmente, anche nel roster della B2.

A fianco del nuovo duo tecnico, continueranno a operare due colonne storiche del club: il prof. Michele Falcone, preparatore atletico dal 2013, e Tonio Lopopolo, massaggiatore ininterrottamente al servizio del team da ben ventuno stagioni. Entrambi rappresentano da anni un punto fermo all’interno della struttura tecnica.

“Falcone e Lopopolo sono figure di riferimento per tutto l’ambiente nerazzurro – ha aggiunto Di Nardo – e incarnano perfettamente i valori del club: competenza, passione e dedizione assoluta. Siamo felici di iniziare questa nuova avventura con uno staff così solido”.

Con queste premesse, i Lions Bisceglie confermano ancora una volta l’attenzione alla professionalità e alla continuità progettuale, elementi centrali per affrontare con ambizione la prossima stagione di Serie B2.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author