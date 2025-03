Basket B2/M, Lions Bisceglie: con Milazzo in palio punti pesanti

Prosegue la corsa dei Lions Bisceglie verso i playoff di B2. Sabato 22 marzo alle ore 19, al PalaRuvo, Marcelo Dip e compagni affronteranno Milazzo in un match cruciale per consolidare la posizione tra le migliori otto della Conference Sud.

«La squadra cresce in personalità e determinazione — ha dichiarato il tecnico —. Ora serve attenzione ai dettagli in vista del rush finale».

Milazzo, terza in classifica con 18 punti, arriva forte del successo contro la capolista Monopoli, ma fuori casa ha mostrato qualche difficoltà. All’andata, vittoria dei Lions per 72-79.

Biglietti a 5 euro, ingresso gratuito per i minori di 18 anni e per i tesserati del settore giovanile. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Lions Bisceglie.

