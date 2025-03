Basket B2/M, Lions Bisceglie: con Matera per confermarsi in zona playoff

BISCEGLIE – Dopo quattro vittorie nelle ultime cinque gare, i Lions Bisceglie tornano in campo per affrontare la Virtus Matera nella sesta giornata del play-in gold sud di Serie B2. Il match, in programma domenica 16 marzo alle ore 18 al PalaSassi di Matera, chiuderà il girone d’andata e rappresenta un’opportunità per la squadra di coach Fabio Saputo di consolidare il proprio piazzamento in zona playoff.

I nerazzurri tra crescita e ambizioni

Il successo casalingo di mercoledì contro Angri ha confermato i progressi della squadra, sempre più solida sul piano mentale e capace di mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti. La difesa è stata il punto di forza dell’ultima prestazione, con gli avversari tenuti sotto quota 70 punti. Un aspetto che i Lions vogliono replicare anche in trasferta, dove potranno contare sul supporto di un buon numero di tifosi, vista la vicinanza geografica.

Le parole del capitano Marcelo Dip

«Affronteremo una squadra temibile, soprattutto in casa – sottolinea Marcelo Dip, ex di turno –. Il PalaSassi è un ambiente caldo, ma dovremo restare concentrati e giocare con tranquillità. Vincere ci permetterebbe di salire ancora in classifica. Lavoriamo ogni giorno per migliorare, consapevoli delle difficoltà di questa fase del campionato. La difesa sarà determinante, soprattutto in un palazzetto così ostico».

L’avversario: una Virtus Matera in crescita

Il cambio in panchina, con l’arrivo di Roberto Miriello, ha dato nuova linfa alla Virtus, che ha chiuso la prima fase con una qualificazione ai giochi promozione conquistata in extremis. Finora i lucani hanno ottenuto due vittorie casalinghe (contro Adria Bari e Dinamo Brindisi) e tre sconfitte in trasferta. Il pericolo numero uno è Stefano Rubinetti, miglior realizzatore con 17.8 punti di media, affiancato da Matteo Zanetti (11.7 ppg) e dal lungo Benas Bagdonavicius (14.8 punti e 7 rimbalzi a gara).

Biglietti e copertura media

L’ingresso al PalaSassi costa 6 euro, con tariffa ridotta di 2 euro per ragazzi tra i 10 e i 18 anni e accesso gratuito per i minori di 10 anni. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket o al botteghino del palazzetto. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Ondatel Virtus Matera, mentre statistiche e aggiornamenti live saranno disponibili sui social dei Lions Bisceglie e sull’app Fip Stats (per abbonati). Highlights e contenuti extra verranno pubblicati sulle piattaforme ufficiali del club.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author