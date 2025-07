Basket B2/M, Lions Bisceglie: cinque giovani talenti in prima squadra

Cinque giovani atleti cresciuti nel vivaio dei Lions Bisceglie faranno parte del roster della prima squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B2, al via il 27 settembre. Si tratta di Fabio De Feudis, Antonio Del Rosso, Guido Di Lollo Capurso, Daniele Gentile (tutti classe 2008) e di Leonardo D’Orsi, nato nel 2007.

I cinque giocatori si sono messi in luce nella formazione Under 17 Eccellenza con prestazioni convincenti e un percorso di crescita costante, tanto da meritare la fiducia dello staff tecnico guidato da coach Vito Console e dall’assistente Carlo Montefalcone. Il loro inserimento rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto in palestra e per l’impegno profuso, e aggiungerà energia e intensità al lavoro quotidiano del gruppo.

L’obiettivo è offrire loro un’opportunità concreta di misurarsi in un contesto senior, raccogliendo minuti e fiducia in un campionato competitivo come la Serie B2. La decisione testimonia il valore acquisito nel tempo dal settore giovanile nerazzurro, cresciuto con serietà e dedizione, lontano dai riflettori ma con risultati tangibili.

Il roster della stagione 2025/2026 sarà quindi composto dai confermati Marcelo Dip, Fabio De Feudis, Antonio Del Rosso, Guido Di Lollo Capurso, Leonardo D’Orsi e Daniele Gentile, e dai nuovi innesti Leonardo Di Dio, Edoardo Anibaldi, Mario Tartaglia, Medoune Gueye, Carlo Spernanzoni, Simone Giovinazzo, Hugo Erkmaa e Vincenzo Festinese.

Una squadra che unisce esperienza e gioventù, con lo sguardo rivolto alla crescita sostenibile e alla valorizzazione delle risorse interne.

