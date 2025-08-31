Basket B2/M, Lions Bisceglie: buone indicazioni dal test di Castellaneta

Il ghiaccio è stato rotto. Prime indicazioni utili per i Lions Bisceglie dall’amichevole disputata nel pomeriggio di sabato 30 agosto sul parquet di Castellaneta, a conclusione di una settimana di lavoro particolarmente intensa, segnata da doppie sedute quotidiane e carichi fisici elevati.
Per lo staff tecnico si è trattato di un test importante in vista del mese di settembre, durante il quale la squadra continuerà a costruire la propria identità in preparazione alla lunga stagione di Serie B2, al via domenica 28 con la prima gara ufficiale.
Il gruppo rossoblù beneficerà ora di una giornata di riposo prima di riprendere lunedì mattina il programma di allenamenti fra sala pesi e parquet. Unico stop previsto mercoledì mattina, mentre sabato, dopo la seduta delle ore 10, Dip e compagni affronteranno un nuovo test amichevole sul campo della Cestistica San Severo.
