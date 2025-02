Basket B2/M, Lions Bisceglie: addio a Camporeale, arriva Alessio Macera

Ultimi movimenti di mercato per i Lions Bisceglie, che salutano Danny Camporeale e accolgono Alessio Macera. Il club nerazzurro ha rescisso consensualmente il contratto con l’ala-pivot triestina classe 2004, ringraziandolo per il contributo dato in questi mesi e augurandogli il meglio per il futuro.

A prendere il suo posto sarà Alessio Macera, ala ventenne di Formia, con esperienza in Serie B e C Gold. Dopo essersi messo in luce nei campionati giovanili laziali, ha giocato a Cassino in B Nazionale e ha iniziato la stagione con Mola, viaggiando a 2.8 punti di media in 10 minuti di utilizzo. Il suo arrivo darà un’opzione in più nelle rotazioni di coach Fabio Saputo, in vista della fase Play-In Gold.

Macera sarà già a disposizione per la trasferta di Piazza Armerina, dove i Lions scenderanno in campo domenica 2 marzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author