Basket B2/M, Lions Bisceglie: a Messina sfida cruciale per i playoff

Domenica 30 marzo, i Lions Bisceglie affronteranno il Basket School Messina in un match decisivo per le loro aspirazioni playoff. La sfida si disputerà alle 17 sul parquet del polivalente “Annunziata” e rappresenta il terzo e ultimo viaggio siciliano della stagione. Con soli cinque turni al termine del campionato, la partita è fondamentale per mantenere vive le speranze di accesso alla griglia playoff.

Dopo le sconfitte contro Virtus Matera e Milazzo, il team di coach Fabio Saputo è alla ricerca di punti vitali. La squadra deve reagire per evitare di farsi sorpassare dalle squadre in lotta per la qualificazione e avvicinarsi all’obiettivo dei playoff. Per vincere a Messina, sarà fondamentale una solida attitudine difensiva e la capacità di limitare i momenti di blackout offensivi.

Il Basket School Messina, dopo un brutto stop contro Avellino, arriva dalla vittoria contro Bari e Molfetta e cerca di sfruttare il fattore campo per rilanciarsi. L’andata, giocata a Ruvo, aveva visto i Lions prevalere dopo un overtime, con il punteggio di 89-83.

Il prezzo del biglietto per assistere alla gara è di 5 euro, con ingresso gratuito per i minori di 18 anni. I biglietti sono disponibili sul circuito Diyticket o al botteghino. L’incontro sarà diretto da Gianmarco Greco di Settingiano (Catanzaro) e Giorgio Loccisano di Cosenza. Gli ufficiali di campo includono Angela Maria Panté, Simona Foti, Roberto Quartarone e Federico Gorgone.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Basket School Messina. Per gli abbonati, sarà possibile seguire il punteggio in tempo reale sull’app FIP Stats. Aggiornamenti saranno forniti anche sui canali social dei Lions Bisceglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author