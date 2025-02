Basket B2/M, Lions Bisceglie a caccia del bis con la School Messina

Nuovo appuntamento per i Lions Bisceglie, che sabato 22 febbraio (ore 19) ospiteranno il Basket School Messina nel palasport di Ruvo per la seconda giornata della fase play in gold sud della Serie B2. Un confronto inedito tra due squadre che non si erano mai affrontate prima.

LIONS BISCEGLIE

Il successo esterno all’esordio nella seconda fase ha dato ulteriore fiducia ai nerazzurri, ora determinati a conquistare un altro risultato positivo per consolidare le ambizioni playoff. La squadra di coach Fabio Saputo dovrà confermare le buone indicazioni emerse nella vittoria a Milazzo, puntando su una solida difesa e una fluida circolazione di palla. Buone notizie dall’infermeria: il playmaker Luca Colombo, assente nell’ultima gara, è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un’influenza.

AVVERSARI

Il Basket School Messina, guidato dal veterano Pippo Sidoti, ha chiuso la prima fase al quinto posto nel girone H con 8 punti, ma ha esordito nella seconda fase con una netta sconfitta casalinga contro Avellino (49-68). Il principale pericolo per i Lions sarà il play-guardia Leonardo Di Dio (19.1 punti di media), affiancato dall’ala Mario Tartaglia (11.8 punti e 5.2 rimbalzi) e dal lungo Yeyap, miglior rimbalzista della squadra.

INFO UTILI

L’ingresso al match costa 5 euro, con accesso gratuito per i minori di 18 anni e per i tesserati del settore giovanile Lions. La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Davide Galieri (Termoli) e Matteo Conforti (Matera).

COPERTURA MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Lions Bisceglie, con aggiornamenti sui social del club e statistiche in tempo reale disponibili sull’app Fip Stats (per abbonati). Il resoconto dell’incontro, insieme agli highlights, sarà pubblicato sul sito ufficiale e sulle piattaforme social della società.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author