Basket B2/M, la Dinamo Brindisi apre il mercato con Stankovic

Il talentuoso atleta serbo sarà impiegato anche nel campionato Under 19 grazie al doppio tesseramento con l’Aurora Brindisi

La Dinamo Basket Brindisi ha ufficializzato l’ingaggio di Dimitrije Stankovic, guardia serba classe 2006, primo rinforzo del roster che affronterà la stagione 2025/2026. Il giocatore, alto 190 cm, rappresenta un innesto di grande prospettiva all’interno del progetto biancoblu.

Stankovic ha mosso i primi passi nel campionato italiano nel 2022 con la Pallacanestro Vado, disputando due stagioni da protagonista in Serie C. Nell’ultima annata ha vestito la maglia della Liofilchem Roseto in Serie B Nazionale, contribuendo alla promozione in Serie A2, e contemporaneamente ha disputato 23 partite in Serie C con l’Olimpia Mosciano, realizzando una media di 17 punti a gara.

Elemento completo e grintoso, Stankovic si distingue per tecnica, energia e maturità, caratteristiche che lo rendono una risorsa preziosa nonostante la giovane età. La sua esperienza in contesti senior e la spiccata personalità in campo lo rendono un profilo in linea con l’identità e gli obiettivi della Dinamo.

L’atleta sarà impiegato anche nel campionato Under 19 grazie al doppio tesseramento con l’Aurora Brindisi, realtà che affiancherà la sua crescita tecnica e personale. Il suo arrivo si inserisce in un percorso condiviso tra prima squadra e settore giovanile, che punta a valorizzare i giovani più promettenti sotto la guida dello staff tecnico, ora rafforzato dalla presenza di coach Cristofaro.

Con questo primo annuncio, la Dinamo Brindisi ribadisce la propria volontà di costruire una squadra competitiva e dinamica, fondata su talento, progettualità e radicamento territoriale. A Dimitrije Stankovic va il benvenuto ufficiale della società, con la convinzione che il suo contributo sarà determinante nella nuova stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author