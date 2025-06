Basket B2/M, il GM Recchia lascia la Dinamo Brindisi dopo 9 stagioni

Dopo nove stagioni di intensa collaborazione, si conclude il percorso di Dario Recchia con la Dinamo Basket Brindisi. L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale del club nerazzurro, che ha voluto salutare e ringraziare il dirigente per il prezioso contributo dato alla crescita della società.

Entrato nell’organigramma del club nel 2016, Recchia ha ricoperto nel tempo diversi ruoli chiave, partendo come responsabile stampa, per poi assumere incarichi da direttore sportivo e infine da General Manager. Un cammino professionale che ha accompagnato l’ascesa della Dinamo, culminata con quattro promozioni e l’approdo alla Serie B Interregionale, categoria in cui la squadra ha conquistato la salvezza nelle ultime due stagioni.

Un ciclo vincente al servizio del progetto Dinamo

La Dinamo Brindisi ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da Recchia, definendolo un elemento centrale nel progetto societario, capace di unire competenza, passione e dedizione in ogni ruolo ricoperto. “Professionalità, disponibilità e impegno: sono queste le qualità che hanno contraddistinto il lavoro di Dario – si legge nella nota – e che hanno lasciato un segno tangibile nello sviluppo del club”.

I ringraziamenti della società

Il club ha espresso pubblicamente il proprio grazie a Dario Recchia, augurandogli il meglio per le future esperienze professionali e personali: “Grazie Dario, per aver fatto parte della famiglia Dinamo”.

