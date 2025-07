Basket B2/M, il centro Mamadou Senghor alla Virtus Molfetta

Ancora un altro rinforzo in casa Virtus. Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza biancoazzurra ha perfezionato il tesseramento di Mamadou Senghor, italiano, classe 2005. Il suo fisico fa di lui un giocatore importante tecnicamente su cui la DAI Optical ha intenzione di puntare per la prossima stagione, che la vedrà impegnata nel Girone F del Campionato di Serie B Interregionale insieme a quotate compagini pugliesi, lucane, calabresi e siciliane. Senghor, che ha scelto la maglia numero 21 della Virtus e ricopre il ruolo di Centro: alto 208 centimetri per 95 chilogrammi di peso.

Si tratta di un giocatore dal potenziale enorme che “alzerà” il livello di gioco della Virtus Basket Molfetta durante la prossima stagione sportiva. Intimidatore del pitturato, con le sue lunghe leve e con una buona tecnica di base sarà in grado di garantire solidità al reparto lunghi. Le sue prime esperienze sono da annoverare nelle giovanili del Frosinone esordendo in C Gold nella stagione 2022/2023; mentre nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Olimpia Legnaia di Firenze con cui ha disputato il campionato di serie B interregionale e in doppio utilizzo con il Firenze Basketball Academy nel campionato U19 di Eccellenza Nazionale.

Importanti le parole spese su Senghor da parte del General Manager Damiano Mezzina. «Mamadou corrisponde perfettamente al profilo di giocatore che la dirigenza della Virtus stava cercando per completare il reparto lunghi – ha affermato – I suoi margini di miglioramento, potenzialmente enormi vista la giovane età, associati alla sua voglia di emergere, ne faranno una preziosa arma nelle mani dei coaches Gallo e Azzollini». Per il raggiungimento dell’accordo con Mamadou Senghor decisivo è stato l’apporto dell’agente Luigi Continolo.

