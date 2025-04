Basket B2/M, Dinamo Brindisi travolta a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Pesante sconfitta per la Dinamo Brindisi, superata nettamente al PalaCalafiore dalla Redel Viola Reggio Calabria con il punteggio di 84-59. Gara senza storia, con i padroni di casa in controllo fin dalle prime battute e capaci di imporre ritmo e intensità per tutti i 40 minuti.

Coach Cristofaro prova a sorprendere con un quintetto inedito, ma dopo un avvio equilibrato e il momentaneo vantaggio ospite (7-8), la Viola piazza tre triple consecutive e scappa sul 23-13 a fine primo quarto. Nel secondo periodo, Brindisi prova a reagire con Calò e Stonkus, ma l’infortunio di Epifani e le troppe palle perse favoriscono il primo allungo importante dei neroarancio. La Dinamo si affida a Beltadze e Kovachev per rientrare, ma Reggio Calabria allunga fino al +20 all’intervallo (48-31).

Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di casa affondano il colpo con un parziale di 18-0 che spegne ogni speranza brindisina. Nonostante qualche spunto di Calò (18 punti) e Stonkus (14), la Dinamo fatica in attacco e non riesce mai a riaprire la gara. La Viola gestisce senza affanni l’ultimo quarto e chiude con un netto +25.

Prossimo impegno per la Dinamo, domenica 6 aprile alle ore 18:00 al PalaZumbo contro la Virtus Matera, con l’obiettivo riscatto.

Redel Viola Reggio Calabria-Dinamo Brindisi 84-59

(23-13, 48-31, 72-43, 84-59)

Viola Reggio Calabria: Ani 24, Paulinus 9, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 3, Cessel 3, Donati 3, Stamatis 13, Dell’Anna 2, Pisapia, Nicolò 3, Bangu 14 – All. Cadeo.

Dinamo Brindisi: Greco, Epifani, Datuowei 2, Stonkus 14, Calò 18, Taurisano, Di Ianni 12, Kovachev 4, Delvecchio, Beltadze 9 – All. Cristofaro.

Arbitri: Mameli di Augusta (Sr) e Puglisi di Aci Catena (Ct).

