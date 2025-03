Basket B2/M, Dinamo Brindisi torna a vincere e si rilancia

Torna il sorriso in casa Dinamo Brindisi, che al PalaZumbo conquista la prima vittoria nei Play-In Gold, superando Svincolati Milazzo per 76-66. Un successo prezioso per la squadra di coach Cristofaro, che si sblocca in classifica salendo a 12 punti, grazie a una prova corale e determinata.

Il match parte in salita per i brindisini, con Milazzo che impone il proprio gioco trascinata da un dominante Rimsa sotto canestro, raggiungendo il massimo vantaggio di +9 nel primo quarto. La Dinamo però non si disunisce e riesce a chiudere il primo parziale sul 19-23. Nel secondo quarto, i siciliani provano un nuovo allungo con due triple di Giannullo e Bolletta, ma la risposta brindisina non tarda ad arrivare: i canestri da tre di Di Ianni e Calò accorciano sul 29-31 al 15’, prima del sorpasso firmato Epifani e Stonkus, che fissano il punteggio sul 37-35 all’intervallo.

Dopo la pausa, il match vive un continuo botta e risposta fino al parziale decisivo del terzo quarto, con la Dinamo che chiude avanti 55-50. Nell’ultima frazione, il break di 16-3, guidato dai 10 punti consecutivi di Kovachev e Calò, permette ai brindisini di volare sul 69-53. Milazzo tenta una reazione con Scredi, ma la Dinamo gestisce con lucidità i minuti finali e chiude la sfida con un meritato 76-66.

La squadra di Cristofaro tornerà in campo domenica 16 marzo alle 18:00, ospite della Pallacanestro Angri al PalaGalvani, per dare continuità a questa importante vittoria.

