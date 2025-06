Basket B2/M, Dinamo Brindisi: Stefano Cino nuovo general manager

La Dinamo Basket Brindisi ha ufficializzato la nomina di Stefano Cino nel ruolo di General Manager. Entrato nel club nel 2018 come dirigente accompagnatore, Cino ha progressivamente conquistato la fiducia dell’ambiente societario, diventando un punto di riferimento per l’organizzazione interna del club.

La sua nomina rappresenta un naturale passaggio di responsabilità, frutto di anni di impegno costante, capacità organizzative e forte senso di appartenenza. Apprezzato per professionalità, disponibilità e competenza, Stefano Cino ha saputo distinguersi per dedizione e attenzione ai dettagli, incarnando pienamente i valori del club.

“È per me un grande onore ricevere questo nuovo incarico all’interno della Dinamo Basket Brindisi. Ringrazio sinceramente la società per la fiducia. Dopo diversi anni come dirigente accompagnatore, considero questa nuova sfida un’opportunità di crescita professionale che affronto con entusiasmo”, ha dichiarato Cino.

Il neo General Manager ha sottolineato l’importanza della continuità gestionale e del lavoro di squadra: “Il mio obiettivo sarà dare continuità al lavoro svolto dalla società e da chi mi ha preceduto, nel solco di una visione condivisa. I risultati ottenuti sono frutto della capacità di lavorare insieme, scambiando idee e sostenendosi a vicenda. Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro. Forza Dinamo!”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author