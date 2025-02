Basket B2/M, Dinamo Brindisi: sfida di prestigio con la Viola Reggio Calabria

Sabato 22 febbraio il PalaZumbo di Brindisi sarà il teatro di una sfida ad alta intensità: alle 18:00 la Dinamo Brindisi affronterà la Redel Viola Reggio Calabria nella seconda giornata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale.

Gli ospiti, attualmente secondi in classifica con 14 punti, cercano riscatto dopo la sconfitta interna contro la Virtus Molfetta. La Viola, con un passato glorioso in Serie A1 e tre partecipazioni alla Coppa Korac, vanta nel proprio organico giocatori di spessore come Uchenna Ani e Manu Fernandez, oltre all’esperienza di Idiaru e Ivanaj.

Anche la Dinamo Brindisi, ferma a quota 10 punti, vuole rialzarsi dopo il ko contro Piazza Armerina. Tra le note liete, il buon esordio del neoacquisto Andrea Epifani, playmaker di esperienza già decisivo nella manovra della squadra.

L’apporto del pubblico brindisino sarà cruciale per spingere la Dinamo verso una vittoria fondamentale. Arbitri dell’incontro saranno Anselmi di Ruvo di Puglia e Procacci di Corato.

