Basket B2/M, Dinamo Brindisi: rinnova Nenad “Neno” Jovanovic

La Dinamo Basket Brindisi ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Nenad “Neno” Jovanovic, confermando la presenza del giovane talento macedone anche per la stagione 2025/2026 in Serie B Interregionale. Una notizia accolta con grande entusiasmo da tutto l’ambiente biancoazzurro, che ritroverà uno dei protagonisti più brillanti della scorsa annata.

Classe 2004, nato a Skopje, in Macedonia del Nord, Jovanovic aveva lasciato il segno nel girone G prima dell’infortunio che, alla sesta giornata di ritorno, lo aveva costretto a fermarsi per il resto del campionato. In 17 partite disputate, il play-guardia macedone ha totalizzato 305 punti, con una media di 17.9 punti a partita, risultando tra i migliori marcatori dell’intero girone. Tra le sue prestazioni più memorabili, spicca quella da 30 punti contro Corato, decisiva per il titolo di campioni d’inverno.

Il percorso sportivo di Jovanovic in Italia è iniziato con l’Under 19 Eccellenza dei Roseto Sharks Academy, per poi debuttare tra i senior con il Roseto Basket 20.20, società con la quale ha ottenuto due promozioni.

“Siamo felici che Nenad abbia scelto di proseguire il suo cammino con noi – ha dichiarato il general manager Stefano Cino -. Il suo impatto, prima dello stop, è stato determinante. Questo rinnovo rappresenta un chiaro segnale di fiducia reciproca e di continuità nel nostro progetto tecnico”.

