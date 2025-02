Basket B2/M, Dinamo Brindisi: rinforzo sotto canestro, arriva Martin Kovachev

La Dinamo Basket Brindisi annuncia l’ingaggio di Martin Aleksandrov Kovachev, ala bulgara di 204 cm, che si unirà alla squadra per la seconda fase della stagione.

Nato a Sliven nel 2004, Kovachev ha mosso i primi passi nel basket giovanile bulgaro, partecipando alla EYBL (European Youth Basketball League). Nel 2018/2019 è approdato in Italia, entrando nel settore giovanile della Pallacanestro Trapani, con cui ha vinto diversi titoli regionali ed esordito in Serie A2 sotto la guida di Daniele Parente.

Nel 2023/2024 ha giocato in Serie B Nazionale con il CJ Basket Taranto, mentre nella stagione in corso ha militato nell’Oleggio Basket. A livello internazionale, ha vestito la maglia della Nazionale Bulgara nelle selezioni U14, U16, U18 e U20, accumulando preziosa esperienza.

“Sono entusiasta di essere qui alla Dinamo. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e regalare soddisfazioni ai tifosi”, le sue prime parole in biancoazzurro. Kovachev porterà fisicità ed energia, arricchendo il roster brindisino in vista della fase decisiva del campionato.

