Basket B2/M, Dinamo Brindisi: fisico e intensità col lituano Sapiega

Colpo internazionale per la Dinamo Basket Brindisi, che ufficializza l’ingaggio dell’ala lituana Karolis Sapiega, classe 1999. Alto 198 cm, sarà a disposizione di coach Piero Cristofaro arricchendo il reparto ali con fisicità, versatilità e senso tattico.

Originario di Kaunas, il nuovo acquisto biancazzurro ha maturato esperienza nei principali campionati baltici, debuttando nel 2017 con il KTU Kaunas e proseguendo la carriera con Palangos Kuršiai, BC Mazeikiai, BC Šilutė e, più recentemente, con il BC Kretinga Rivile, dove ha chiuso l’ultima stagione con 9,4 punti, 5,5 rimbalzi e 1,8 assist di media. Nei playoff ha fatto registrare un significativo miglioramento, con 14,5 punti a gara e il 33,3% da tre.

Dotato di buona mano dalla media distanza e abile sia in transizione che in difesa, Sapiega è in grado di coprire i ruoli di ala piccola e forte, offrendo equilibrio su entrambi i lati del campo. Nell’annata 2023/2024 ha anche vestito la maglia del BKM Lučenec nel massimo campionato slovacco, garantendo solidità e costanza di rendimento.

Non è la prima esperienza italiana per l’ala baltica, che nel 2022 aveva già giocato una parentesi in Serie C Gold con la Valentino Castellaneta, risultando determinante nella corsa salvezza.

