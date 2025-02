Basket B2/M, Dinamo Brindisi: esordio amaro nei Play-In Gold

Debutto difficile nei Play-In Gold per la Dinamo Basket Brindisi, sconfitta sul parquet del Pala Ferrero dalla Siaz Piazza Armerina con il punteggio di 85-74. Una gara intensa e combattuta, in cui la formazione brindisina ha tenuto testa agli avversari per lunghi tratti prima di cedere nel finale.

L’avvio sorride ai siciliani, che si portano subito sul 5-0, ma la Dinamo reagisce con Epifani e Stonkus, entrambi autori di 8 punti nel primo quarto. Gli ospiti chiudono i primi dieci minuti avanti 21-15 e toccano il massimo vantaggio (+9) al 13’ grazie al lavoro sotto canestro di Delvecchio. La Siaz però non si scompone e, con una difesa aggressiva e una press efficace, firma un break di 10-0 che ribalta il punteggio (30-28). Ochipinti trascina i suoi fino al 45-41 dell’intervallo.

Nel terzo quarto, Beltadze è limitato dai falli e la Dinamo fatica nelle rotazioni. Stonkus prova a tenere a galla i suoi, ma la Siaz trova punti da più interpreti e allunga sul 65-58. Nell’ultimo periodo, la squadra di Cristofaro fatica a trovare soluzioni offensive, mentre Laganà guida i padroni di casa fino al massimo vantaggio (+11). Un’ultima fiammata brindisina arriva con la tripla di Di Ianni per il -6, ma Piazza Armerina gestisce il finale e chiude sull’85-74.

Nonostante la sconfitta, la Dinamo esce dal campo a testa alta, applaudita anche dal pubblico di casa. Ora testa all’esordio casalingo nei Play-In Gold, in programma sabato 22 febbraio alle 18:00 contro la Viola Reggio Calabria.

Siaz Basket Piazza Armerina-Dinamo Basket Brindisi 85-74

(15-21, 45-41, 65-58, 85-74)

Siaz Piazza Armerina: Farina 5, Ochipinti 16, Rotondo 15, Labovic, Occhipinti 7, Minore 16, Binelli 5, Laganà 16, Coltro 3, Luzza 2, Girone – All. Patrizio.

Dinamo Brindisi: Greco, Epifani 23, Urbonas, Datuowei 5, Stonkus 19, Calò 8, Taurisano, Di Ianni 13, Delvecchio, Beltadze 6 – All. Cristofaro.

Arbitri: Barbagallo (Acireale) – Puglisi (Aci Catena)

