Basket B2/M, Dinamo Brindisi: ecco il talento di Cherif Cissè

La Dinamo Basket Brindisi ha annunciato l’ingaggio di Cherif Cissè Ousmane, ala classe 2006 di origini maliane. Un profilo giovane ma già ricco di esperienze significative, che conferma l’attenzione del club verso la crescita e la valorizzazione dei talenti emergenti.

Arrivato in Italia nel 2020, Cissè ha iniziato il suo percorso cestistico con l’Unibasket Lanciano, dove ha affrontato tutte le tappe del settore giovanile partendo dall’Under 15 fino alla C Gold. Nella stagione 2023/2024 ha debuttato tra i senior in Serie B Interregionale con il BK 2.0 Pescara. Nel torneo successivo, 2024/2025, ha vestito la maglia del Derthona Basketball Lab, militando ancora in B Interregionale e contemporaneamente partecipando al campionato Under 19 con il Derthona Basket.

Con l’Under 19 ha lasciato il segno in due importanti competizioni: nella Next Gen Cup, dove è stato protagonista con il canestro decisivo che ha permesso alla squadra piemontese di accedere alla finale, e alle Finali Nazionali U19 Eccellenza raggiungendo i quarti e chiudendo tra le migliori otto squadre d’Italia.

Il suo arrivo a Brindisi rappresenta un nuovo e significativo passo nel percorso di crescita. Cissè sarà aggregato alla prima squadra e, grazie al meccanismo del doppio tesseramento, continuerà a maturare esperienza anche con la formazione Under 19 dell’Aurora Brindisi.

