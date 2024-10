Basket B2/M, Dinamo Brindisi continua a sognare

La Dinamo Brindisi conquista la sua quinta vittoria consecutiva, travolgendo il CJ Tarantocon un impressionante punteggio di 58-103. Questa vittoria permette ai ragazzi di coach Cristofaro di occupare il primo posto in classifica in solitaria, restando imbattuti dopo cinquegiornate.

La partita, giocata al PalaMazzola di Taranto, ha visto la Dinamo imporre fin dall’inizio ilproprio ritmo, con una prestazione di altissimo livello sia in attacco che in difesa. I brindisini,spinti da un gioco corale impeccabile e da una difesa impenetrabile, hanno costantemente messosotto pressione i padroni di casa, che continuano a cercare la prima vittoria stagionale e restano relegati in fondo alla classifica.

Un dato importante a referto: 11 giocatori su 12 hanno contribuito al tabellino, a conferma dellasolidità e della profondità della rosa. Questo approccio collettivo ha consentito a coach Cristofarodi dare ampio spazio ai giovani nell’ultimo quarto, i quali hanno risposto con grinta edeterminazione, mantenendo saldo il controllo della gara e sigillando una vittoria mai davvero indiscussione.

Tra i tanti protagonisti, brilla in maniera particolare la prestazione di Alfonso Di Ianni, che haletteralmente dominato la serata con 27 punti e una valutazione complessiva di 35, confermandosiil vero mattatore della gara.

Ora tutti i riflettori puntati sulla prossima sfida di sabato 26 ottobre, quando la Dinamoaffronterà la corazzata Monopoli al PalaZumbo. Sarà un match cruciale per confermare laleadership e proseguire la striscia vincente. Per questo motivo, la squadra ha bisogno del supportodel suo pubblico: il calore e l’entusiasmo dei tifosi possono fare la differenza e spingere iragazzi verso un’altra vittoria importante. Invitiamo tutti i nostri sostenitori a gremire il palazzetto e a sostenere la Dinamo in questo momento decisivo!

CJ Basket Taranto – Dinamo Basket Brindisi 58-103 (11-27, 33-48, 37-76, 58-103)

CJ Basket Taranto: Giovara 17, Mirabile 1, Montanaro, Gigante 1, Amorelli 8, Invidia 13, Sannelli, Casalino, Sarli 4, Facciolà 12, Salerno 2, Petraroli – All. Orlando

Dinamo Brindisi: Greco 5, De Luca 7, Jovanovic 16, Montanile 2, Urbonas 2, Datuowei 9, Pulli 5, Stonkus 9, Calò 6, Di Ianni 27, Delvecchio, Beltadze 15 – All. Cristofaro.

Arbitri: Farina di Brindisi e De Carlo di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author