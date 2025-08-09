9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Basket B2/M, Dinamo Brindisi: confermati leader Di Ianni e giovane Greco

Redazione 9 Agosto 2025
La Dinamo Basket Brindisi ha ufficializzato il rinnovo di Alfonso Di Ianni per la stagione 2025/2026, chiudendo nel migliore dei modi il mercato estivo. Ala di 203 centimetri, nato a Torremaggiore nel 1997, il giocatore proseguirà così la sua avventura in biancoazzurro dopo un’annata da protagonista, in cui si è imposto come uno dei migliori italiani della categoria.

I numeri della passata stagione parlano chiaro: 12,2 punti, 7,8 rimbalzi, 3,6 assist e 2,1 palle recuperate di media in stagione regolare, oltre ai 10,8 punti di media nei Play-In, per un totale di 398 punti realizzati. Cresciuto nel vivaio di Latina, con debutto in Serie A2 a soli 16 anni, ha maturato esperienze tra Serie B, C e D, vincendo numerose promozioni. Con la Sveva Lucera ha centrato una doppia promozione dalla C Silver alla B Interregionale, prima di approdare alla Dinamo, con cui ha conquistato ulteriori successi. «Tornare a vestire questi colori significa continuità, fiducia e senso di appartenenza a un gruppo solido» ha commentato.

Accanto a lui resterà anche Giovanni Greco, classe 2004, ala di 193 centimetri, alla quinta stagione consecutiva con il club. Cresciuto tra le giovanili della Stella Azzurra Brindisi e della Happy Casa Brindisi, ha vinto con la Dinamo i campionati di C Silver e C Gold, approdando in Serie B Interregionale. Nell’ultima stagione ha raddoppiato le proprie statistiche rispetto all’anno precedente, con 106 punti totali e una media di 3,1 a partita, distinguendosi per energia, intensità e capacità difensiva. «Sono felice di continuare il mio percorso qui, pronto a dare il massimo ogni volta che il coach chiamerà» ha dichiarato.

