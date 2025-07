Basket B2/M, Dinamo Brindisi: coach Cristofaro confermato fino al 2027

La Dinamo Basket Brindisi ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto con Antonio Cristofaro, che resterà alla guida della prima squadra fino al 2027. Il tecnico biancazzurro continuerà a dirigere la formazione anche nella stagione 2025/2026, la terza consecutiva in Serie B Interregionale, garantendo stabilità e continuità a un progetto sportivo in costante evoluzione.

Il rinnovo biennale segna un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita intrapreso dalla società, confermando la fiducia in un allenatore che ha saputo imprimere un’identità chiara alla squadra. In carica dal 2018, Cristofaro ha condotto la Dinamo a due promozioni consecutive, alla salvezza nel primo anno in B Interregionale e alla qualificazione ai play-in promozione nella stagione appena conclusa.

Cristofaro ha espresso soddisfazione per l’estensione del rapporto: “Sono orgoglioso e onorato della fiducia che la società ha voluto rinnovarmi. Ringrazio la dirigenza e gli sponsor per averci permesso di disputare un campionato nazionale così importante. In questi anni abbiamo costruito una crescita tecnica e umana continua, e sono convinto che la solidità del club sarà determinante per costruire un roster competitivo”.

Con la conferma del tecnico, la Dinamo Brindisi rilancia le proprie ambizioni e si prepara ad affrontare le sfide della nuova stagione con rinnovato entusiasmo e un progetto sempre più solido e ambizioso.

