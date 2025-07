Basket B2/M, Dinamo Brindisi: Claudio Carone nuovo assistant coach

Claudio Carone è ufficialmente il nuovo assistente allenatore della Dinamo Basket Brindisi per la stagione 2025/2026. L’annuncio conferma l’ingresso del tecnico tarantino nello staff guidato da coach Cristofaro, con cui condividerà un percorso ambizioso all’insegna della crescita tecnica e del consolidamento del progetto sportivo.

Classe 1977, Carone ha un passato da giocatore nei campionati di Serie C e D e ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili di Anspi Santa Rita e Fortitudo Taranto. Ha successivamente fatto parte dello staff tecnico del Cus Jonico Taranto e della Fortitudo Francavilla, distinguendosi per l’attenzione alla formazione dei giovani e per una solida preparazione tecnica. Nella stagione 2024/25 ha collaborato con coach Olive alla guida della New Virtus Mesagne in Serie C, contribuendo alla qualificazione ai playoff.

Carone porta alla Dinamo Brindisi competenze tattiche, grande energia e una profonda conoscenza del basket pugliese. Oltre al ruolo in prima squadra, parteciperà al progetto condiviso con Aurora Brindisi, con particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile.

“Sono contento di aver accettato la proposta della Dinamo e dell’Aurora Brindisi – ha dichiarato Carone -, realtà di cui ho sempre sentito parlare molto bene. L’intesa con coach Cristofaro è stata immediata. Ora l’obiettivo è costruire, sin dai primi giorni, una stagione solida, fondata sul lavoro e sulla determinazione”.

