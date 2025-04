Basket B2/M, Dinamo Brindisi chiude con Angri una stagione da incorniciare

Ultimo appuntamento della stagione regolare per la Dinamo Brindisi, che domenica 27 aprile alle ore 18.00 ospiterà sul parquet del PalaZumbo la Angri Pallacanestro, nell’incontro conclusivo del campionato di Serie B Interregionale.

Sebbene il match non influirà sulla classifica della Dinamo, già matematicamente salva con due giornate di anticipo, la sfida contro Angri rappresenta un’occasione speciale per festeggiare una stagione straordinaria. Per la prima volta nella sua storia, il club brindisino ha conquistato l’accesso ai Play-In Gold, fase cruciale nella corsa verso la Serie B Nazionale, segnando un traguardo importante nel percorso di crescita della società.

L’avversaria di giornata, la Angri Pallacanestro, occupa la quarta posizione in classifica ed è già qualificata ai playoff. Guidata da coach Chiavazzo, la formazione campana si distingue per il suo collettivo giovane e ben organizzato. Punto di riferimento offensivo è il talento di Martinez, capace di incidere con regolarità, supportato da un roster solido e dinamico. Già nella gara di andata Angri aveva messo in difficoltà la Dinamo, mostrando ritmo e qualità su entrambe le metà campo.

La Dinamo Brindisi, desiderosa di chiudere la stagione con un successo, invita tutti i tifosi e gli appassionati a gremire il PalaZumbo per sostenere la squadra e celebrare insieme i risultati raggiunti. Sarà il momento per ringraziare chi ha creduto nel progetto fin dall’inizio e per continuare a costruire, insieme, il futuro della Dinamo.

A dirigere l’incontro saranno Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza.

